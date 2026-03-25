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« Il faut davantage respecter le football féminin », Sonia Bompastor remet une couche sur l'arbitrage
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 09:26

« Il faut davantage respecter le football féminin », Sonia Bompastor remet une couche sur l'arbitrage

« Il faut davantage respecter le football féminin », Sonia Bompastor remet une couche sur l'arbitrage

Mieux vaut deux fois qu’une. Particulièrement remontée contre l’arbitrage de la rencontre du quart de finale aller de Ligue des champions entre Arsenal et Chelsea (3-1) et les deux buts refusés à son équipe avec l’appui de la VAR, Sonia Bompastor a dégoupillé lors du premier acte avant d’en remettre une couche en conférence de presse d’après-match .

“It’s not good enough… At this level of the competition, I think we need to respect the players.” Sonia Bompastor speaks out on the refereeing after Chelsea had two goals disallowed in the #UWCL quarterfinals 🗣️ pic.twitter.com/LjqbPcG0YV…

LB pour SOFOOT.com

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