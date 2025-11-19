Il faudra encore attendre avant la nomination de Zidane en équipe de France

Didier Deschamps, lui, l’a rappelé, son départ est programmé pour la fin de la compétition américaine. « À partir du moment où j’ai pris une décision, je ne reviens pas dessus. C’est clair et net. Après les échéances prévues, je serai libre », a-t-il répété, quatre jours avant la qualification face à l’Ukraine (4-0), dans Téléfoot .

Une page après l’autre

Depuis, la rumeur Zizou, se propage, monte, alimente le débat médiatique. Selon Le Parisien , la raison de cette (très) lente officialisation se trouve notamment du côté de Phlippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF). « Je veux respecter le travail des gens en poste ,explique le président . Ils ont apporté beaucoup au football français et ont encore des échéances importantes, il est inutile de venir le polluer avec des annonces inutiles et malvenues. » …

CM pour SOFOOT.com