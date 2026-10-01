 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Il est trop tôt pour dire qui est derrière l'incident survenu sur le vol Flydubai, selon Netanyahu
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 03:59

Ajouter Boursorama à vos sources

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi qu'il était trop tôt pour dire qui était derrière la tentative de faire s'écraser un avion de la compagnie Flydubai à destination de Tel Aviv, mais qu'Israël participerait "probablement" à l'enquête sur les circonstances de l'incident.

Benjamin Netanyahu avait déclaré plus tôt qu'un copilote du vol Dubaï-Tel Aviv avait tenté de faire s'écraser l'avion après avoir poignardé le commandant de bord, estimant qu'il s'agissait d'un "incident de sécurité extrêmement grave".

"Il est trop tôt pour le dire. Le copilote du vol est en train d'être interrogé en Arabie saoudite. Je pense qu'il sera transporté aux Emirats arabes unis", a dit le Premier ministre israélien lors d'une interview à la chaîne de télévision américaine Fox News. "Nous suivrons (la situation) et nous participerons probablement à l'enquête."

Benjamin Netanyahu a fait ces déclarations après qu'on lui a demandé s'il existait des signes que l'Iran était impliqué dans l'incident.

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank