Il est trop tôt pour dire qui est derrière l'incident survenu sur le vol Flydubai, selon Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi qu'il était trop tôt pour dire qui était derrière la tentative de faire s'écraser un avion de la compagnie Flydubai à destination de Tel Aviv, mais qu'Israël participerait "probablement" à l'enquête sur les circonstances de l'incident.

Benjamin Netanyahu avait déclaré plus tôt qu'un copilote du vol Dubaï-Tel Aviv avait tenté de faire s'écraser l'avion après avoir poignardé le commandant de bord, estimant qu'il s'agissait d'un "incident de sécurité extrêmement grave".

"Il est trop tôt pour le dire. Le copilote du vol est en train d'être interrogé en Arabie saoudite. Je pense qu'il sera transporté aux Emirats arabes unis", a dit le Premier ministre israélien lors d'une interview à la chaîne de télévision américaine Fox News. "Nous suivrons (la situation) et nous participerons probablement à l'enquête."

Benjamin Netanyahu a fait ces déclarations après qu'on lui a demandé s'il existait des signes que l'Iran était impliqué dans l'incident.

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)