information fournie par So Foot • 23/03/2025 à 17:29

Igor Tudor remplace Thiago Motta à la tête de la Juventus

L’expérience n’aura pas été concluante.

Moins d’un an après avoir rejoint la Juventus dans la foulée d’une très belle saison sur le banc de Bologne, Thiago Motta est déjà remercié par la Vieille Dame. Comme attendu, c’est Igor Tudor qui a été nommé par les dirigeants bianconeri pour prendre sa suite . Cinquièmes de Serie A, Randal Kolo Muani et ses coéquipiers restaient sur deux très lourds revers contre l’Atalanta (4-0) et la Fiorentina (3-0), lesquels auront donc été fatals à l’ancien milieu de terrain italien.…

TB pour SOFOOT.com