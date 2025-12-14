Igor Paixão a pour idoles deux anciens joueurs du PSG
Igor de Macapá.
Recrue la plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille (35 millions d’euros bonus compris), Igor Paixão connaît des débuts contrastés dans les Bouches-du-Rhône . Interrogé par Téléfoot, le Brésilien est revenu sur sa joie de porter le maillot de l’OM : « L’OM est un très grand club avec une grande histoire. Venir à l’OM est une étape fondamentale dans ma carrière ». …
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
