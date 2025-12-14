 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Igor Paixão a pour idoles deux anciens joueurs du PSG
information fournie par So Foot 14/12/2025 à 15:38

Igor Paixão a pour idoles deux anciens joueurs du PSG

Igor Paixão a pour idoles deux anciens joueurs du PSG

Igor de Macapá.

Recrue la plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille (35 millions d’euros bonus compris), Igor Paixão connaît des débuts contrastés dans les Bouches-du-Rhône . Interrogé par Téléfoot, le Brésilien est revenu sur sa joie de porter le maillot de l’OM : « L’OM est un très grand club avec une grande histoire. Venir à l’OM est une étape fondamentale dans ma carrière ».

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’AC Milan freinée par Sassuolo
    L’AC Milan freinée par Sassuolo
    information fournie par So Foot 14.12.2025 14:43 

    AC Milan 2-2 Sassuolo Buts : Bartesaghi (34 e et 47 e ) pour Milan // Koné (13 e ) et Laurienté (77 e ) pour Sassuolo Changement de leader en Serie A ?… SO pour SOFOOT.com

  • Estudiantes sacré champion d'Argentine grâce à un ancien joueur de Ligue 1
    Estudiantes sacré champion d'Argentine grâce à un ancien joueur de Ligue 1
    information fournie par So Foot 14.12.2025 13:45 

    Le guide Carrillo. 15 ans après son dernier titre de champion, Estudiantes de la Plata a retrouvé les sommets en remportant le tournoi de Clôture du championnat argentin . Un succès qui s’est joué aux tirs au but face au Racing (1-1, 5-4 TAB). Et si le gardien ... Lire la suite

  • La Française Romane Miradoli, 2e du super-G de Saint-Moritz (Suisse), le 14 décembre 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Super-G de Saint-Moritz: Miradoli deuxième, sur les talons de Robinson
    information fournie par AFP 14.12.2025 13:43 

    Deuxième d'un souffle, la Française Romane Miradoli a signé dimanche son premier podium depuis mars, le sixième de sa carrière en Coupe du monde, en terminant à huit centièmes de la Néo-Zélandaise Alice Robinson dans le super-G de Saint-Moritz (Suisse). Sur un ... Lire la suite

  • Florian Thauvin égale Zlatan Ibrahimovic
    Florian Thauvin égale Zlatan Ibrahimovic
    information fournie par So Foot 14.12.2025 13:00 

    Flotov 5 > Molotov 4 Auteur d’un doublé à Angers et de deux passes décisives contre Monaco, Florian Thauvin a été élu joueur du mois de novembre en Ligue 1 devant Mason Greenwood et Valentin Rongier. Il s’agit du deuxième trophée de la saison pour Flotov qui

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank