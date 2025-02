Ibrahima Konaté veut affronter le PSG en Ligue des champions

Le rendez-vous est pris.

En bonne posture après sa victoire 3-0 à Brest en barrages aller de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain affrontera, en cas de qualification, Liverpool ou le Barça. Et si les supporters des Reds préfèrent probablement affronter le vainqueur du barrage entre Monaco et Benfica, Ibrahima Konaté, lui, espère bien jouer le PSG comme il l’a confié à Téléfoot : « Ça serait beau à titre personnel parce que je viens de là-bas, mes parents et ma famille y résident, tous mes amis y sont. J’ai grandi avec des gens à Leipzig et quand il y avait Leipzig-PSG, ils étaient pour le PSG au lieu de me supporter moi alors que j’ai grandi avec eux ». …

SO pour SOFOOT.com