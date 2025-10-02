Ibrahima Konaté trahit par Duolingo ?
Le hibou vert a trahi le Ibou rouge.
Interrogé sur X concernant la récente série de Ibrahima Konaté sur la plateforme d’apprentissage de langues Duolingo, l’application à répondu ce mercredi : « Ibrahima Konaté est membre de notre Ligue diamant en espagnol ». Une belle perf qui montre que les leçons s’enchaînent et que la progression est au rendez-vous.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
