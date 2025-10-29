Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Ibrahim Mbaye devrait rejoindre le clan Mbappé
information fournie par So Foot•29/10/2025 à 09:39
Ibrahim Mbaye devrait rejoindre le clan Mbappé
Changement de crémerie.
À 17 ans,
Ibrahim Mbaye
commence à se faire une place au PSG.
Titulaire à Montjuïc contre le Barça (1‑2)
et déjà à 510 minutes cette saison, le jeune ailier trappiste attire les regards.…
Bizarrement, pas Trinité-et-Tobago. Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a établi la liste des 50 pays qui dont les joueurs rapportent le plus après un transfert à l’étranger . Le classement, qui présente les recettes générées par les clubs ...
Lire la suite
Troyes fois trois = neuf. Le passé c’est le passé , neuf victoires d’affilée à domicile pour L’ESTAC qui a fait du stade de l’Aube une forteresse imprenable. Personne ne fait mieux en France, et seuls le Real Madrid et Marseille osent s’inviter dans la même phrase. ...
Lire la suite
Et vous, comment se passe la relation avec votre ex ? Une relation longue de 19 ans ne s’oublie pas du jour au lendemain, si ? Celle entre Matthieu Udol et le FC Metz, commencée dès l’enfance au centre de formation, marquée dans la chair avec quatre ruptures du ...
Lire la suite
L'équipe de France féminine de football a été éliminée en demi-finales de la Ligue des nations par l'Allemagne après avoir concédé le nul (2-2) mardi à Caen (Calvados), quatre jours après un revers au match aller (1-0). Largement dominées vendredi à Düsseldorf, ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer