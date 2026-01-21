IAM et les Beatles : le magnifique tifo des supporters de l’OM

Qui dit grands soirs dit grands tifos. Et ça, les supporters de l’OM l’ont bien compris. Pour la réception de Liverpool ce mercredi soir, les deux virages ont sorti leurs meilleures couleurs . D’un côté, un tifo avec le logo du groupe de rap marseillais IAM et une banderole : « Prêt à mourir pour la gloire de mon étendard » , en référence aux paroles du couplet d’Akhenaton dans le morceau « L’École du micro d’argent », issu de l’album éponyme (1997).

TJ pour SOFOOT.com