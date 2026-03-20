IA: le géant chinois Xiaomi va investir 7,5 milliards d'euros sur trois ans

( AFP / NICOLAS ASFOURI )

Le géant chinois de l'électronique Xiaomi a annoncé investir au moins 7,5 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle (IA) au cours des trois prochaines années, appelant particuliers et entreprises à s'adapter à cette "nouvelle ère".

Parmi les premiers fabricants de smartphones au monde, Xiaomi a connu un développement fulgurant depuis le lancement en 2011 de son premier téléphone. L'entreprise s'est diversifiée dans les véhicules électriques, les tablettes, les purificateurs d'air ou l'électroménager.

Le groupe vise désormais le marché de l'intelligence artificielle.

"Dans le domaine de l'IA, notre plan pour les trois prochaines années est d'investir au moins 60 milliards de yuans" (7,5 milliards d'euros), a déclaré jeudi soir Lei Jun, le fondateur de Xiaomi, lors du lancement de la nouvelle version de la SU7, la berline électrique produite par la compagnie.

"Nous entrons sans aucun doute dans une nouvelle ère", a-t-il ajouté plus tard lors de la même soirée, affirmant que "les particuliers comme les entreprises doivent s'engager résolument dans cette ère de l'IA".

Plus tôt dans la journée, Xiaomi avait dévoilé trois nouveaux modèles d'IA, dont deux avaient été testés de manière anonyme sur une plateforme de développement tierce.

"Nous sommes peut-être restés discrets, mais nos progrès sont probablement beaucoup plus rapides que ce que l'on imagine de l'extérieur", a déclaré Lei Jun à propos de la recherche du groupe en matière d'intelligence artificielle.

L'offensive de Xiaomi dans l'IA, lancée l'année dernière avec son premier grand modèle de langage (MiMo-V2-Flash) est menée par Luo Fuli, une ex-chercheuse de la startup chinoise DeepSeek, qui dirige désormais une équipe dont l'âge moyen est de 25 ans.

Les trois nouveaux modèles de Xiaomi sont "véritablement conçus pour l'ère des agents" d'IA, a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux.

Les "agents" sont des outils capables d'effectuer des tâches concrètes comme l'envoi d'e-mails ou la réservation de vols. Ils sont présentés comme la prochaine grande étape du développement de l'IA, après les générateurs de texte (comme ChatGPT) et d'images.

Xiaomi rejoint ainsi d'autres géants technologiques chinois dans la course à la commercialisation d'outils d'agents IA.

Le groupe a également annoncé ce mois-ci tester un outil d'IA pour smartphone baptisé MiClaw, permettant aux utilisateurs de contrôler leur téléphone et leurs appareils électroménagers par de simples commandes vocales.