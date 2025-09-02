İlkay Gündoğan rejoint le championnat turc
Encore dix jours de mercato, autant en profiter.
Galatasaray s’offre İlkay Gündoğan, libre depuis la fin de son contrat à Manchester City. L’ancien Skyblue , convaincu par le projet stambouliote, est arrivé ce mardi après-midi à Istanbul où il va s’engager avec le champion en titre de Süper Lig pour les deux prochaines saisons. Après la Bundesliga, la Liga et la Premier League, il va découvrir un nouveau championnat.…
