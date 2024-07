Hydrogène vert : la Cour des comptes de l'UE juge les objectifs européens "irréalistes"

Un bus à hydrogène lors de l'inauguration d'une station de production et de distribution d'hydrogène vert à l'aéroport Toulouse-Blagnac de Toulouse, le 4 décembre 2023. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La Cour des comptes européenne considère, entre autres, que la Comission s'est fixée des objectifs trop ambitieux d'ici 2030.

"La Commission a fixé des objectifs irréalistes en matière de production et d'importation d'hydrogène, et l'UE n'est pas en voie de les atteindre", conclut son rapport, qui recommande à la Commission européenne de "mettre à jour sa stratégie de l'hydrogène sur la base d'une évaluation minutieuse".

Bruxelles a publié sa stratégie hydrogène à la mi-2020, puis l'a complétée en 2022 avec encore plus d'ambition via le plan REPowerEU , une feuille de route visant à mettre fin à la dépendance du continent aux énergies fossiles russes d'ici 2030.

L'hydrogène peut être produit soit à partir de gaz (par réformage) soit à partir d'eau avec un apport d'électricité (par électrolyse). La Commission a fait du déploiement d'hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable un levier crucial pour verdir les industries lourdes les plus difficiles à décarboner (engrais, pétrochimie, sidérurgie, ciment).

"Des objectifs dictés par une volonté politique, sans reposer sur une analyse rigoureuse"

Mais, pour l'organisme de contrôle basé au Luxembourg , "la Commission a fixé des objectifs trop ambitieux concernant la production et l'importation d'hydrogène renouvelable, censées atteindre chacune 10 millions de tonnes d'ici à 2030".

"Ces objectifs étaient dictés par une volonté politique, sans reposer sur une analyse rigoureuse", estiment les auteurs du rapport. "La politique industrielle de l'UE en matière d'hydrogène renouvelable doit faire l'objet d'une vérification à l'épreuve de la réalité", selon Stef Blok, membre de la Cour et responsable de l'audit, cité dans le communiqué.

Le rapport a notamment souligné que "les ambitions divergentes des États membres n'étaient pas toujours alignées sur les objectifs" et que les financements de l'UE (18,8 milliards d'euros pour la période 2021-2027) étaient éparpillés sur plusieurs programmes, compliquant le choix pour les entreprises.

S'il reconnaît le travail réglementaire effectué par la Commission, qui a proposé "en peu de temps la plupart des actes juridiques", il juge que des "retards dans l'adoption des règles relatives à l'hydrogène renouvelable ont freiné le développement du marché".

"Notre travail est loin d'être terminé", a réagi le porte-parole de la Commission européenne. "Nous devons désormais accélérer le déploiement et l'adoption de l'hydrogène renouvelable et à faible émission de carbone en Europe, et développer davantage ce marché émergent".