Hugo Lloris vibre pour les Bleus

L’ancien patron est fier. Exilé à Los Angeles, Hugo Lloris vit sa première Coupe du monde dans la peau d’un spectateur après avoir notamment participé aux deux dernières finales du tournoi. Ce qui ne l’empêche pas de soutenir l’équipe de France, qu’il se réjouit de voir aussi enthousiasmante . « On a souvent été ces dernières années dans un bloc médian ou bas, qui cherchait la transition et, aujourd’hui, c’est une équipe qui prend son adversaire à la gorge, qui joue quinze mètres plus haut , analyse le dernier rempart du LAFC pour L’Equipe. Voir Ousmane Dembélé, un Ballon d’Or, au service de l’équipe, c’est une superbe image pour le football. Et puis, il y a Kylian, bien sûr, et Michael Olise. »

Une relation à distance avec les Bleus

S’il a vu quelques matchs disputés sur la côte ouest, l’ancien capitaine des Bleus n’aura pas réussi à aller encourager ses anciens partenaires depuis les gradins . « Je ne cache pas que j’aurais aimé aller à Dallas, mais on est en pleine préparation, la semaine de la reprise , regrette-t-il à propos du choc face à l’Espagne en demi-finale. Je pense que je vais le regarder au club, après l’entraînement, à midi. » En espérant que Kylian Mbappé et sa clique en sortiront vainqueurs : « Il y a des Espagnols, dans l’équipe, notamment Sergi Palencia, qui a joué à Saint-Étienne et à Bordeaux, et dans le staff. En tant que joueur, j’étais méfiant, mesuré, je cherchais à ne pas m’enflammer, mais maintenant que je suis supporter, je peux le faire et chambrer les autres. Sans arrogance, bien sûr. » …

TB pour SOFOOT.com