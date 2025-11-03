Hugo Lloris stoppe (encore) un penalty !

What a save !

Le Los Angeles FC s’est qualifié pour les quarts de finale de la MLS cette nuit à Austin (1-4), et les anciens de la Ligue 1 ont brillé. En mode MVP, Denis Bouanga a délivré une passe décisive à Son Heung-min (21 e ) et s’est offert un doublé (25 e , 44 e ). Hugo Lloris a aussi répondu présent à la 39 e minute en stoppant un penalty – pas très bien tiré, certes – de Myrto Uzuni. Le timing n’était pas anodin puisqu’Austin aurait alors pu revenir à un but du LAFC.…

QB pour SOFOOT.com