Hugo Lloris en colère contre une pelouse
Décidément, ce n’est (vraiment) pas son point fort.
En demi-finales de Conférence Ouest de la MLS, Hugo Lloris et Los Angeles ont été éliminés par Vancouver au bout d’une séance de tirs au but fatale au gardien français . Pourtant, les visiteurs avaient su réagir pendant le temps règlementaire : en forme, Son Heung-min s’était offert un doublé (dont un pion à la 95 e minute) pour refaire les deux réalisations de retard inscrites par Emmanuel Sabbi et Mathias Laborda.…
FC pour SOFOOT.com
