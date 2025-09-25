Hugo Ekitike sanctionné par Liverpool après son carton rouge
Célébration, sanction.
Après son carton rouge reçu en League Cup face à Southampton (2-1) , Hugo Ekitike a été rappelé à l’ordre par son coach Arne Slot. L’attaquant français, tout juste débarqué dans la Mersey pour une somme colossale, sera suspendu face à Crystal Palace ce week-end en Premier League. Mais ce n’est pas tout……
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
