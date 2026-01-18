 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hugo Ekitiké demande l’impossible à Marseille
information fournie par So Foot 18/01/2026 à 13:16

Hugo Ekitiké demande l’impossible à Marseille

Hugo Ekitiké demande l’impossible à Marseille

Est-il vraiment sérieux ? Alors que Liverpool (son nouveau club depuis cet été) se déplace sur le terrain de l’Olympique de Marseille à l’occasion de la septième journée de phase de groupes en Ligue des champions, Hugo Ekitiké a tenu des propos étonnants au micro de Canal + au sujet de la réaction que risquent d’avoir les supporters phocéens à son égard.

"Je pense qu'ils vont bien m'accueillir" 🗣️ Hugo Ekitiké se livre avant le choc entre l'OM et Liverpool en Ligue des champions ⚡️ L'intégralité de l'entretien est à retrouver ce soir dès 19H30 dans le CFC 🖥️ pic.twitter.com/bqyjICpTVS…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Walid Regragui répond à Pape Thiaw par un message de paix
    Walid Regragui répond à Pape Thiaw par un message de paix
    information fournie par So Foot 18.01.2026 13:18 

    Ses joueurs « étaient en danger » , et l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc méritait mieux : tel a été le sens, en résumé, des propos offensifs de Pape Thiaw en conférence de presse avant la finale de l’épreuve opposant son Sénégal et ... Lire la suite

  • José Mourinho ironique sur un retour au Real Madrid
    José Mourinho ironique sur un retour au Real Madrid
    information fournie par So Foot 18.01.2026 12:52 

    Malgré Kylian Mbappé, le Real Madrid ne va pas bien. Et personne n’est capable de dire si Álvaro Arbeloa, nommé sur le banc du club espagnol pour remplacer Xabi Alonso, est considéré comme un intérimaire ou comme une solution de moyen (voire long) terme. À tel ... Lire la suite

  • Adil Rami détesté par le chien de Jean-Paul Belmondo
    Adil Rami détesté par le chien de Jean-Paul Belmondo
    information fournie par So Foot 18.01.2026 12:32 

    Le saviez-vous ? Après sa dense carrière de footballeur professionnel, Adil Rami s’est reconverti en acteur et jouera même dans la pièce Le jeu de la vérité à l’Apollo Théâtre à partir du 29 janvier 2026. Dans l’émission Quelle époque ! diffusée sur France 2, l’ancien ... Lire la suite

  • Du grabuge entre Oliver Glasner et Crystal Palace
    Du grabuge entre Oliver Glasner et Crystal Palace
    information fournie par So Foot 18.01.2026 12:13 

    Il ne sera plus là au terme de la saison actuelle, il n’a donc plus à cacher ses ressentiments : alors que son départ de Crystal Palace cet été a été officialisé, Olivier Glasner a publiquement critiqué ses dirigeants face à la presse. La raison de son courroux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank