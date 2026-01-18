Hugo Ekitiké demande l’impossible à Marseille

Est-il vraiment sérieux ? Alors que Liverpool (son nouveau club depuis cet été) se déplace sur le terrain de l’Olympique de Marseille à l’occasion de la septième journée de phase de groupes en Ligue des champions, Hugo Ekitiké a tenu des propos étonnants au micro de Canal + au sujet de la réaction que risquent d’avoir les supporters phocéens à son égard.

"Je pense qu'ils vont bien m'accueillir" 🗣️ Hugo Ekitiké se livre avant le choc entre l'OM et Liverpool en Ligue des champions ⚡️ L'intégralité de l'entretien est à retrouver ce soir dès 19H30 dans le CFC 🖥️ pic.twitter.com/bqyjICpTVS…

FC pour SOFOOT.com