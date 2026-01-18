 Aller au contenu principal
Manchester City prête un de ses espoirs
information fournie par So Foot 18/01/2026 à 14:24

Allez, un troisième prêt depuis son arrivée en Angleterre en 2024 ! Déjà cédé provisoirement à River Plate puis au Bayer Leverkusen par Manchester City (qui l’a acheté pas loin de vingt millions d’euros), Claudio Echeverri a été transféré à Gérone jusqu’à la fin de saison et sans option d’achat .

