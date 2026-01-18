 Aller au contenu principal
Première Ligue : Les Lyonnaises toujours invaincues
information fournie par So Foot 18/01/2026 à 14:59

Paris FC 0-0 Lyon

Il n’est pas possible de remporter tous les matchs, dans une saison. Mais visiblement, n’en perdre aucun reste peut-être jouable. Car si OL Lyonnes a concédé un nul sans but sur le terrain du Paris FC lors de la treizième journée d’Arkema Première Ligue (malgré un poteau de Marie-Antoinette Katoto), le leader a enchaîné une vingtième rencontre sans défaite toutes compétitions confondues.

Le 1 er partage de points

Encore plus fort, il s’agit du premier partage de points subie par les Rhodaniennes en championnat et du deuxième en comptant celui lâché à la Juventus en Ligue des champions. C’est donc un petit exploit que les femmes de la capitale ont réalisé, elles qui ont été dangereuses sur des coups de pied arrêtés de Maëlle Garbino et sauvés par Mylène Chavas. Une gardienne avertie en vaut deux……

FC pour SOFOOT.com

Sport
