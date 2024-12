Hugo Capron : « Il ne faut pas attendre qu’il y ait un arbitre dans le coma pour se réveiller »

Willy Delajod, l’arbitre de la rencontre entre l’OM et le LOSC, n'est pas le seul homme en noir à avoir passé un sale week-end. Hugo Capron, arbitre amateur depuis 8 ans dans l’Artois, a lui aussi été confronté à des menaces. Il revient sur cet événement et donne sa vision sur la sécurité des arbitres en France.

Peux-tu nous raconter la situation que tu as vécue ce week-end et ce qui t’a poussé à exprimer ton ras le bol dans une lettre ouverte sur tes réseaux sociaux ?

Dimanche dernier, les leaders de D2 séniors affrontait le troisième. Le match se déroulait normalement jusqu’au moment où j’ai décidé d’exclure deux joueurs : l’un pour avoir poussé le coach visiteur qui ne voulait pas lui rendre le ballon sur une touche, et l’autre (un joueur de l’équipe visiteuse, NDLR) pour avoir poussé un délégué bénévole. Peu après, j’avertis un autre joueur visiteur à la suite d’une faute incontestable. Pourtant il conteste et me dit « vous êtes nul », je décide donc de l’exclure. Le match prend fin, et l’un des coachs adjoints passe à côté de moi. Il me prend de haut. Il dit que « ce n’est pas possible d’être aussi mauvais » , que j’ai « tué le match ». Je lui demande donc de se calmer et il me répond : « Je te parle calmement. Je te le dis car je peux t’insulter. Tu as été honteux. Tu as été nul. » Je décide de l’exclure. À ce moment surgit le coach principal qui retient son collègue qui s’approchait de moi pour en venir aux mains et me dit : « De toute façon, t’inquiète pas, on va se retrouver. » S’ensuivent des supporters ( de l’équipe extérieur) qui nous empêchent de sortir et nous insultent, dont un qui m’a dit : « T’as peur, tu sais que t’as été mauvais » , avant de rajouter : « Je vais le frapper, ce connard, t’inquiète, je vais te retrouver, fils de pute, espèce de merdeux. » Le lendemain, j’ai appelé une personne de la commission des arbitres. Pour échanger sur les faits qui se sont passés.…

Propos recueillis par Hugo Geraldo pour SOFOOT.com