information fournie par So Foot • 06/02/2025 à 18:43

Hugo Boudin : « Mon dernier doublé, ça doit remonter aux U13 »

Avec un doublé en toute fin de match, Hugo Boudin a permis au Stade briochin (N1) de s’offrir l’OGC Nice (2-1) et une qualification historique en quarts de finale de Coupe de France. Au lendemain de ce moment spécial, le défenseur de 32 ans raconte cette douce folie, sans vouloir non plus quitter le monde réel.

Ces dernières heures ont dû ressembler à un tourbillon pour toi après ton doublé, entre les nombreux messages et les sollicitations médiatiques. Comment tu le vis ?

Il faut en profiter. Ce sont des moments rares, qui ne reviendront pas forcément. Ou si ça arrive, ce sera encore plus exceptionnel (Rires.) On savoure la qualification, même si oui, c’est un peu brutal, je n’ai pas l’habitude de recevoir autant de messages. C’est un peu perturbant parce qu’il faut être en mesure de répondre à tout le monde.…

Propos recueillis par Clément Gavard et Théo Juvenet pour SOFOOT.com