Hongrie-Première marche des fiertés à Budapest depuis la défaite d'Orban

Plus de 10.000 Hongrois ont participé samedi sous une chaleur de plomb à Budapest à la première marche des fiertés depuis la défaite électorale du dirigeant d'extrême droite Viktor Orban, en avril.

La marche de l'année dernière, que la police avait tenté d'interdire, s'était transformée en importante manifestation antigouvernementale qui avait rassemblé des dizaines de milliers de personnes.

Deux mois après la défaite de Viktor Orban face au parti de centre-droit Tisza de Peter Magyar, la marche a été autorisée en Hongrie malgré les fortes chaleurs, celles-là même qui ont conduit les autorités parisiennes à annuler le défilé équivalent dans la capitale française.

"Je pense que les gens sont beaucoup plus optimistes en ce moment. C'est probablement dû au changement politique, mais tout le monde est beaucoup plus enthousiaste", a dit à Reuters Fanni Fajth, une étudiante de 18 ans.

"J’espère vraiment que nous obtiendrons davantage de libertés, par exemple en matière d’adoption et de mariage. Je pense que ce serait formidable si, après toutes ces années, nous avions enfin l’égalité des droits", a-t-elle ajouté.

Viktor Orban, qui se présentait comme un défenseur des valeurs chrétiennes face au libéralisme occidental, a promulgué des lois interdisant le changement du sexe dans les documents officiels et l'adoption par les couples de même sexe. Il a aussi banni des écoles les enseignements relatifs à l'homosexualité et la transition de genre.

Les participants à la marche de samedi brandissaient d'immenses drapeaux arc-en-ciel et de l'Union européenne.

"Le plus grand changement, c'est en réalité le changement de situation politique dans le pays", a déclaré Mate Tarnai, chimiste de 51 ans. "Nous nous sentons aussi plus libres personnellement, et l'atmosphère dans le pays est beaucoup plus détendue que l'année dernière."

Peter Magyar, un conservateur, a demandé de faire preuve de patience lorsqu'il a été interrogé sur la modification de la législation restreignant les droits de la communauté LGBT.

Il a toutefois demandé au parti Fidesz d'Orban "de quitter au plus vite les chambres à coucher du peuple hongrois".

(Reportage de Gergely Szakacs ; Version française Elizabeth Pineau)