Hongrie-Le fonctionnement de centrale nucléaire de Paks à nouveau presque normal

La centrale nucléaire hongroise de Paks, dans le sud du pays, fonctionne à nouveau à un niveau proche de sa capacité nominale maximale, selon les données publiées mercredi sur le site web de l'Autorité hongroise de l'énergie atomique.

Cette centrale de deux gigawatts, qui produit près de la moitié de l'électricité de la Hongrie, avait été contrainte d'arrêter la plupart de ses turbines au début du mois en raison d'une sécheresse historique et de niveaux d'eau historiquement bas du Danube.

Le deuxième plus grand fleuve du continent européen, sert de liquide de refroidissement de la centrale.

Les données indiquent que trois des quatre réacteurs produisent chacun environ 490 MW, tandis que le quatrième produit 385 MW.

(Krisztina Than, Version française Benoit Van Overstraeten)