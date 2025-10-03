Hong Kong va installer des dizaines de milliers de caméras avec un système de reconnaissance faciale par IA

Des caméras de surveillance à Hong Kong, le 20 juin 2025 ( AFP / Peter PARKS )

Le chef de la sécurité de Hong Kong a annoncé que la ville va installer des dizaines de milliers de caméras de surveillance dotées d'un système d'identification faciale piloté par intelligence artificielle, la rapprochant ainsi de la norme des cités chinoises.

En Chine continentale, les espaces publics sont souvent surveillés grâce à des technologies très avancées.

Hong Kong, grand centre financier asiatique, a déjà installé près de 4.000 caméras de vidéosurveillance dans le cadre d'un programme de lutte contre la criminalité de la police, mais ce chiffre doit être multiplié par 15 pour passer à 60.000 d'ici 2028, selon des documents soumis au Conseil législatif de la ville.

L'intelligence artificielle (IA) est déjà utilisée pour surveiller les foules et lire les plaques d'immatriculation, et cette technologie "sera naturellement appliquée aux gens, comme pour rechercher le suspect d'un crime", a déclaré le chef de la sécurité de Hong Kong, Chris Tang, aux membres du Conseil législatif.

"C'est quelque chose que nous devons faire", a-t-il assuré, ajoutant que les autorités réfléchissent encore à certaines questions, dont l'allocation des ressources et le choix de la technologie.

Selon la police, le programme "SmartView" est nécessaire pour protéger la sécurité nationale et prévenir et détecter les crimes, et il a permis de résoudre plus de 400 affaires et procéder à 787 arrestations depuis son lancement l'an dernier.

Les policiers commenceront à utiliser la reconnaissance faciale en temps réel "dès la fin de cette année", avait écrit en juillet le quotidien South China Morning Post.

Une technologie similaire est également utilisée au Royaume-Uni, où ses détracteurs affirment qu'elle confère au gouvernement un pouvoir illimité d'atteinte à la vie privée à grande échelle. Des inquiétudes ont également été soulevées quant à de fausses correspondances conduisant à des arrestations injustifiées.

L'Union européenne a adopté l'an dernier une loi sur l'IA interdisant "l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public" par les forces de l'ordre, à quelques exceptions près.

L'organisme de protection de la vie privée de Hong Kong, un organe statutairement indépendant, a refusé vendredi de dire s'il avait été consulté par la police au sujet du programme de vidéosurveillance.