Honeywell fait mieux qu'attendu au 1T, mais reconnaît faire face à une demande incertaine

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

Le conglomérat industriel américain Honeywell a publié mardi des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre, mais a revu en légère baisse ses prévisions en matière de ventes pour l'ensemble de l'année, reconnaissant qu'il devra faire face à une demande incertaine.

Le chiffre d'affaires du groupe de Charlotte (Caroline du Nord) a atteint 9,8 milliards de dollars, en hausse de 7,69% sur un an et plus qu'attendu par le consensus de Factset, qui tablait sur 9,6 milliards de dollars.

La société a dégagé un bénéfice net d'environ 1,5 milliard de dollars, quasiment stable sur un an. Le consensus des analystes de FactSet attendait un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net de Honeywell ressort à 2,22 dollars, un chiffre très légèrement supérieur aux 2,21 dollars attendus par le consensus.

"Honeywell a exceptionnellement bien commencé l'année, dépassant ses prévisions dans tous les domaines", s'est félicité Vimal Kapur, le patron du groupe, cité dans le communiqué de publication des résultats.

Le groupe a fait de meilleures performances que l'an passé dans ses activités aérospatiales, les ventes ayant notamment augmenté "en raison de l'incertitude géopolitique persistante".

"L'entreprise a également maintenu ses prévisions de croissance (...) pour l'ensemble de l'année et a relevé la fourchette de ses prévisions pour son bénéfice net par action", a précisé Honeywell dans le communiqué.

Les ventes pour l'ensemble de l'année devraient se situer entre 39,6 et 40,5 milliards de dollars, contre 39,6 milliards de dollars et 40,6 milliards de dollars précédemment annoncés.

Le groupe devra faire face aux incertitudes liées au contexte sur les droits de douane voulus par l'administration américaine à l'encontre des partenaires commerciaux des Etats-Unis.

"Bien que nous ne l'ayons pas encore constaté dans nos résultats, nous reconnaissons que nous sommes confrontés à un environnement de demande mondiale incertain pour le reste de l'année 2025", a estimé M. Vimal Kapur.

A propos de son projet de scission en trois entités cotées en Bourse, Honeywell a rappelé que le projet devrait s'"achever au cours du second semestre de 2026".

Vers 11H00 GMT, dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse, l'action Honeywell avançait de 5,40% à New York.