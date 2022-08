Hommages à Jaurès : Alexis Corbière écorche Macron et les "nationalistes" du RN

L'élu insoumis a notamment pointé des propos de 2020 du chef de l'Etat sur le nationaliste Charles Maurras.

Alexis Corbière, le 6 juillet 2022, à Paris ( AFP / BERTRAND GUAY )

Plusieurs hommages ont été rendus dimanche à Jean Jaurès, à l'occasion du 108e anniversaire de son assassinat, le député LFI Alexis Corbière taclant les "nationalistes" du RN et Emmanuel Macron pour des propos de 2020 sur Charles Maurras.

"Nous sommes les héritiers de son combat: nous disons non au racisme, non à l'antisémitisme", a affirmé M. Corbière devant une centaine de personnes réunies au Café du croissant, rue Montmartre à Paris, où Jean Jaurès a été assassiné par Raoul Villain le 31 juillet 1914, peu avant le déclenchement de la 1ère guerre mondiale.

"N'oubliez jamais camarades qu'à l'occasion de son procès cinq ans plus tard, Raoul Villain sera acquitté et que la veuve de Jean Jaurès sera condamnée à ses dépens, devant prendre en charge les frais du procès", a-t-il rappelé, aux côtés de la présidente des députés LFI Mathilde Panot et d'autres élus insoumis qui arboraient une écharpe tricolore.

La mémoire de Jean Jaurès a également été saluée par plusieurs responsables politiques dont le ministre des Transport Clément Beaune, issu de l'aile gauche de la majorité présidentielle. "Comme il le disait à la jeunesse, le courage cela reste 'd’aller à l’idéal et de comprendre le réel; de chercher la vérité et de la dire; de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques'", a-t-il écrit. "Les grandes idées ne meurent jamais", a affirmé, pour sa part, le chef du PS Olivier Faure.

Références controversées à Maurras

"Ce matin la Fédération de Paris du PS était avec les militants communistes" devant le Café du croissant pour un hommage à Jean Jaurès, a souligné le sénateur socialiste de Paris David Assouline qui a tweeté une vidéo de la cérémonie et du dépôt d'une gerbe de fleurs devant la plaque commémorative.

Dans son intervention, Alexis Corbière a évoqué Charles Maurras, théoricien du "nationalisme intégral" et qui sera condamné après la Seconde guerre mondiale pour son soutien au régime de Vichy. Il l'a qualifié d'"insulteur de Jaurès qui a sans doute armé la main de celui qui l'a assassiné", et s'est dit "étonné" des propos tenus par "l'actuel président de la République" dans une interview accordée à L'Express en décembre 2020. "Je cite Emmanuel Macron: 'Nous sommes devenus une société victimaire et émotionnelle (...). Certes je combats l'antisémitisme et le racisme de Maurras, mais je trouve absurde de dire qu'il ne doit plus exister'", a-t-il lu.

"Pour notre part", a poursuivi Alexis Corbière, "nous sommes dans le camp de ceux qui pensent que ce que représentait Maurras ne doit plus exister et que si un président de la République doit prendre la parole, c'est pour rappeler le rôle de Jaurès, mais pas pour dire qu'il ne faut pas oublier Charles Maurras", a-t-il déclaré. Il y a deux semaines, Mme Panot avait suscité la polémique en reprochant à Emmanuel Macron dans un tweet d'avoir "rendu honneur à Pétain" en 2018. Dans son discours, Alexis Corbière s'en est également pris à l'extrême droite: "Nous voyons bien monter les nationalismes, les nouveaux Charles Maurras". "On retrouve les mêmes figures", a-t-il assuré, comparant "un taisez-vous Jaurès" lancé par "un député nationaliste" à l'époque au "silence pour la France" lancé "il y a quelques jours par un député du RN à l'Assemblée nationale" contre les députés LFI, en référence à Jean-Philippe Tanguy.