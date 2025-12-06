Hissez haut, Satriano !

Attaquant discret et parfois muet, Martín Satriano est tout sauf l’avant-centre le plus prolifique du championnat. Pourtant, le buteur uruguayen parvient à faire l’unanimité partout où il passe et compense par d’autres belles qualités. Le tout dans un monde du football toujours plus grignoté par les datas.

Parfois, une célébration vaut mille mots. Avec les poings serrés et les cordes vocales tendues, Martín Satriano a crié toute sa rage et s’est donné un grand bol d’air en inscrivant un doublé face à Nantes le week-end dernier, dont un sublime retourné acrobatique. Des pions libérateurs puisqu’ils mettent fin à une série de 17 matchs sans marquer en Ligue 1, soit une éternité pour un avant-centre. Le gamin de Montevideo n’a pas abdiqué et il a de la ressource.

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com