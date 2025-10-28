Heung-min Son a envie de faire de vrais adieux à Tottenham
Des nouvelles du chouchou du Nord de Londres.
Cet été, Heung-min Son a quitté la pluie de Tottenham pour le soleil de Los Angeles FC, après dix années passés dans le club londonien. Vainqueur de la Ligue Europa en mai dernier en guise de pot de départ, le quatrième meilleur buteur de l’histoire des Spurs avec 173 réalisations n’a pourtant pas encore reçu d’hommage de la part de son ancien club. …
KM pour SOFOOT.com
