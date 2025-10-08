 Aller au contenu principal
Hervé Renard veut revenir entraîner en Afrique
information fournie par So Foot 08/10/2025 à 12:27

Hervé Renard veut revenir entraîner en Afrique

Hervé Renard veut revenir entraîner en Afrique

Le mal du continent.

Revenu sur le banc de l’Arabie saoudite en 2024 après une pige avec l’équipe de France féminine, Hervé Renard est pour le moment impliqué dans la qualification de son équipe à la Coupe du monde 2026. Le 14 octobre, les Saoudiens affrontent l’Irak en match de barrages.

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
