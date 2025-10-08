Hervé Renard veut revenir entraîner en Afrique
Le mal du continent.
Revenu sur le banc de l’Arabie saoudite en 2024 après une pige avec l’équipe de France féminine, Hervé Renard est pour le moment impliqué dans la qualification de son équipe à la Coupe du monde 2026. Le 14 octobre, les Saoudiens affrontent l’Irak en match de barrages. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer