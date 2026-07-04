Hervé Renard dit déjà au revoir à la Tunisie

Aussi beau gosse soit-il, Hervé Renard n’est pas Tom Cruise et n’a pas réussi sa mission impossible à la Coupe du monde . Arrivé en pompier de service pour tenter de sauver la Tunisie après la bérézina face à la Suède (5-1) et l’éviction de Sabri Lamouchi, le natif d’Aix-les-Bains n’a pas réussi à empêcher les Aigles de Carthage d’enchaîner deux nouvelles défaites, contre le Japon (0-4) puis les Pays-Bas (1-3), et de terminer à la dernière place de leur groupe.

Cette brève aventure a visiblement suffi à Hervé Renard. Le technicien français a officiellement annoncé son départ de la sélection ce samedi . Dans un message publié sur son compte Instagram, le champion d’Afrique 2012 et 2015 a remercié la Fédération tunisienne pour l’opportunité qui lui a été offerte de participer au tournoi mondial, évoquant « un honneur de porter les couleurs de la Tunisie et de vivre cette expérience inoubliable ».…

FL pour SOFOOT.com