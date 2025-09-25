Héros de Liverpool en août, il signe son premier contrat professionnel
Professionnellement rouge.
Liverpool a annoncé ce jeudi le premier contrat professionnel de son jeune ailier Rio Ngumoha, tout juste âgé de 17 ans. Formé à Chelsea, l’Anglais avait rejoint les Reds la saison dernière, avant de rejoindre l’équipe première cette saison et honorer ses premiers pas en Premier League et en Ligue des champions sous Arne Slot. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
