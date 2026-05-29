"Héros de l'UPA" : les relations entre la Pologne et l'Ukraine se crispent après le choix d'une référence historique controversée par Kiev

L'Ukraine a nommé un centre d'opérations militaires en référence à des insurgés ukrainiens ayant collaboré avec les nazis pendant pendant la Seconde guerre mondiale.

Donald Tusk et Volodymyr Zelensky à Kiev, en Ukraine, le 5 février 2026. ( AFP / SERGEI SUPINSKY )

Les relations entre la Pologne et l'Ukraine se dont brusquement refroidies après la décision du président ukrainien Volodymyr Zelensky de baptiser une unité militaire du nom d'une organisation nationaliste de la Seconde guerre mondiale. Varsovie, qui accuse cette organisation d'avoir tué plus de 100.000 Polonais, a qualifié vendredi 29 mai ce choix d'"inquiétant".

"Indigné", le président nationaliste polonais Karol Nawrocki a proposé de priver son homologue ukrainien de la plus importante distinction polonaise, l'Ordre de l'Aigle Blanc. Le Premier ministre proeuropéen Donald Tusk, tout en critiquant les deux présidents polonais et ukrainien, a condamné la décision de Volodymyr Zelensky de choisir cette référence historique, la qualifiant d'"inquiétante".

"J'attends des deux présidents qu'ils parviennent à s'élever au-dessus de cette Histoire et qu'ils tentent de construire une coopération polono-ukrainienne, difficile mais nécessaire", a-t-il dit.

Le Centre spécial d'opérations "Nord" des Forces d'opérations spéciales ukrainiennes a été baptisé cette semaine par le président Zelensky du nom de "Héros de l'UPA". L'UPA pour Armée insurrectionnelle ukrainienne, fut la branche militaire d’un mouvement indépendantiste ukrainien qui a défié la domination soviétique, notamment en collaborant avec les nazis.

"Sensibilité historique"

Cela "blesse notre sensibilité historique et ramène inutilement ces processus historiques et leurs interprétations à un niveau assez inquiétant", a déclaré Donald Tusk, tout en reconnaissant que "chaque nation a le droit à ses propres interprétations".

La Pologne, très proche allié de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe de ce pays, ne cesse de demander que Kiev reconnaisse la responsabilité des massacres de Volhynie perpétrés sur des Polonais par des nationalistes ukrainiens dans les années 1943-1945, un chapitre douloureux des relations entre les deux pays.

Alors qu'il combat l'invasion russe, le gouvernement ukrainien a de son côté lancé un projet visant à créer un panthéon des héros du pays pour fédérer les Ukrainiens autour de figures historiques du mouvement indépendantiste, au risque d'occulter les pages sombres de cet héritage.

Dans ce cadre, Kiev a aussi rapatrié et réinhumé cette semaine le chef de l'Organisation des nationalistes ukrainiens OUN, Andriy Melnyk, dont des membres ont combattu au sein de formations SS et pris part à la déportation et au massacre de juifs et de milliers de civils polonais en Volhynie (nord-ouest de l'Ukraine actuelle) au cours de la Seconde Guerre mondiale.