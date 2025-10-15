Hector Bellerín déplore le silence des footballeurs sur la situation à Gaza

Hector Bellerín, latéral droit du Real Betis, connu pour ne jamais mâcher ses mots, s’est de nouveau exprimé sur la situation à Gaza. L’Espagnol dénonce ce qu’il qualifie de « génocide » et pointe du doigt le rôle passif du reste du monde… et surtout celui des footballeurs.

« Nous regardons sans rien faire »

Après Borja Iglesias, qui avait pris position en soutien aux manifestations pro-palestiniennes en Espagne, Bellerín remet le couvert : « Il y a cinq ans, quand on vous interrogeait sur le conflit israélo-palestinien, vous pouviez répondre : “Je n’ai pas beaucoup d’informations à ce sujet.” Aujourd’hui, tu ne peux plus dire ça. Il y a un gouvernement qui tue des civils, des enfants, qui les laisse mourir de faim, et nous, le reste du monde, nous regardons sans rien faire » , s’est-il indigné auprès d’ABC.…

SF pour SOFOOT.com