Havertz sur le point de faire son retour

Point météo : il pleut Havertz.

Avant le quart de finale de League Cup face à Crystal Palace mardi prochain, Kai Havertz a fait son retour à l’entraînement avec Arsenal. Blessé au genou depuis la première journée de Premier League, l’international allemand manquait cruellement à son entraîneur Mikel Arteta : « C’est un joueur qui apporte une autre dimension à l’équipe » , a-t-il déclaré en conférence de presse, avant de préciser qu’il faudra encore patienter « quelques jours » pour assister à son come-back sur le terrain. Autrement dit, on ne verra pas le nom de l’attaquant de 26 ans sur la feuille du match de Premier League face à Brighton ce samedi.…

JE pour SOFOOT.com