Haute-Savoie : la fête dans un Airbnb dégénère

C'est une fête qui avait des allures de Projet X, la comédie américaine sortie en 2012 dans les salles obscures. Malheureusement pour ses organisateurs, ici la réalité a rattrapé la fiction. Des Suisses qui avaient loué une maison sur Airbnb en Haute-Savoie ont vu plus de 300 invités arriver pour fêter le Nouvel An, explique Le Dauphiné libéré.Cette soirée très particulière s'est déroulée dans la ville de Beaumont, petite commune de 2 500 habitants, posée au pied du Salève, une montagne surnommée le « Balcon de Genève ». C'est là qu'un groupe de Suisses avait décidé de célébrer le passage à l'année 2020. Au programme, une fête censée rassembler environ 70 personnes, organisée dans une location Airbnb. Mais près de 300 personnes se sont finalement présentées. Les voisins, inquiets face au bruit et au rassemblement, ont rapidement alerté les forces de l'ordre. Les gendarmes, arrivés dès minuit et demi, ont notamment dû mettre fin à une bagarre. Ils ont ensuite aidé les loueurs à séparer les invités des non-invités. La majorité des fêtards, âgés de 18 à 22 ans, étaient originaires de Genève. La situation était finalement réglée aux alentours de 3 heures du matin.Lire aussi Paris : « 200 à 300 jeunes » investissent un appartement pour une fête « post-bac »Airbnb veut interdire les fêtes? en 2020Comme le relayait Business Insider début décembre, Airbnb a décidé d'interdire les fêtes...