HAUT-KARABAKH: DES DÉLÉGATIONS FRANÇAISE ET AMÉRICAINE ATTENDUES À MOSCOU MOSCOU (Reuters) - Des diplomates français et américains sont attendus prochainement à Moscou pour des discussions au sujet du Haut-Karabakh, a annoncé jeudi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Un accord de cessez-le-feu permettant à l'Azerbaïdjan de conserver ses gains territoriaux dans l'enclave séparatiste majoritairement peuplée d'Arméniens de souche a été conclu lundi soir sous l'égide de la Russie, après six semaines de combats. La Russie, la France et les Etats-Unis coprésident le groupe de Minsk, que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a chargé de jouer les médiateurs dans ce conflit qui remonte au début des années 1990. (Vladimir Soldatkin, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

