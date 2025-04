Has Mbappé Scored a Free Kick : « On est contents que ça s'arrête »

C’est l’histoire de cinq jeunes hommes, âgés de 22 à 25 ans, qui, avec seulement leurs téléphones et un compte X, sont rentrés dans la tête du footballeur français le plus populaire au monde, remettant en question sa capacité à marquer un coup franc direct. Entretien avec l’un d’entre eux, avant de fermer la boutique.

Comment vous est venue l’idée du compte ?

Après la saison 2023 de Mbappé qui était, pour un fan du PSG… un peu lourde on va dire. on ressentait une petite forme d’animosité. Mon pote me propose en juin de lancer un compte : « Est-ce que Mbappé va gagner la Ligue des Champions ? » . Deux mois plus tard, je tombe sur une compilation de lui et de ses coups francs ratés. Et là, j’ai vu la statistique comme quoi il n’en avait jamais marqué. Alors avec mon pote, on s’est dit que c’était le moment, et tout est parti de là.…

Propos recueillis Victor Foenkinos pour SOFOOT.com