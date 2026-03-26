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Harry Maguire n'en veut pas à Rúben Amorim
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 14:12

Harry Maguire n'en veut pas à Rúben Amorim

Harry Maguire n'en veut pas à Rúben Amorim

Pour vivre heureux, il faut vivre sans rancune. Harry Maguire vient tout juste de faire son retour avec la sélection anglaise , et pour cause : depuis le départ de Rúben Amorim janvier, le défenseur de Manchester United enchaîne de solides performances sous les ordres de Carrick.

Dans un entretien accordé au Guardian , Maguire tente d’expliquer pourquoi le ciment n’a pas pris entre le Portugais et les Red Devils . « Je l’apprécie beaucoup, il a d’excellentes idées. Malheureusement, elles n’ont pas fonctionné à Manchester United , constate le cadre de 33 ans. Ça n’a tout simplement pas collé, et nous, les joueurs, avons aussi notre part de responsabilité. » Et c’est peu dire : Amorin avec les Red Devils , c’est 23 défaites, 15 matchs nuls et seulement 25 victoires…

AR pour SOFOOT.com

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