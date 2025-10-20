Harry Kane, l’attaquant devenu chef d’orchestre

Harry Kane aime marquer, mais il est tellement plus qu'un finisseur. Le serial buteur, le neuf, celui qu’on imagine parfois cloué entre les deux centraux adverses, est descendu d'un étage. Ce samedi, dans le Klassiker face à Dortmund (2-1), l’Anglais s’est transformé en meneur, en architecte. Un véritable chef d'orchestre.

Dès la 10 e minute, on a senti le ton : deux transversales millimétrées depuis sa moitié de terrain pour lancer Michael Olise, une conduite de balle façon milieu de la Masia pour casser le pressing de Serhou Guirassy et Pascal Groß. Harry Kane, d’habitude dans la surface, s’est mis à exister entre les lignes, orientant le jeu, levant la tête, scrutant le positionnement de ses ailiers comme un vieux briscard du milieu. C’est justement de là qu’est né le deuxième but du Bayern : une diagonale de quarante mètres vers Luis Díaz, un centre tendu à ras de terre, Jobe Bellingham qui gèle sur sa ligne, Olise qui surgit et conclut en glissade, scellant, malgré la réduction du score de Julian Brandt, la victoire du Bayern dans le Klassiker (2-1). Cela ne sort pas de nulle part : Kane n’est pas seulement un renard, un buteur hors pair, il était déjà bien plus que cela à Tottenham. Ce match, pourtant, s’est peut-être imposé comme la meilleure illustration possible de ce qu’il est et de ce qu’il peut encore devenir, à 32 ans.

Les déguisements de Kane

« Aujourd’hui, j’ai plus été un milieu, confirmait l’Anglais au micro d’ESPN. Probablement 6, 8 et numéro 10. J’ai apprécié ce rôle, j’ai pu montrer d’autres aspects de mon jeu. Je pense que je peux contribuer bien plus au jeu de l’équipe et aujourd’hui en a été le parfait exemple. Il s’agissait davantage de tacler, de défendre, de récupérer les seconds ballons. » Oui, oui : défendre. Dangereusement, certes, mais défendre quand même. À la 89 e minute, l’Anglais se jette dans un tacle glissé aux abords de sa propre surface, sauvant un ballon brûlant. Pas très académique, mais terriblement efficace et totalement dans son rôle hybride.…

Par Sacha François pour SOFOOT.com