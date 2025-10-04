Harry Kane et Luis Díaz s'occupent de Francfort
Eintracht Francfort 0-3 Bayern Munich
Buts : Díaz (1 e et 84 e ) et Kane (27 e ) pour les Bavarois
La Bayern prend le large.…
JF pour SOFOOT.com
Montpellier 0-2 Saint-Étienne Buts : Davitashvili (2 e et 23 e ) pour les Verts Dans un duel entre deux relégués de l'an dernier en Ligue 1 , ce sont les Verts d'Erik Horneland qui ont pris le meilleur sur les Montpelliérains de Zoumana Camara (2-0) .
Brest 0-0 Nantes Pas de buts mais un peu de spectacle quand même. Malgré une belle dynamique et deux victoires de suite en championnat, Brest n'a pas réussi à se défaire de Nantes au stade Francis-le- Blé (0-0) .
Grâce à un but au bout du temps additionnel d'Estêvão, Chelsea s'est offert Liverpool et un succès de prestige, au terme d'un match de très haut niveau (2-1). Pour Liverpool, la trêve arrive à point nommé après trois défaites de suite. Chelsea 2-1 Liverpool Buts
Bordeaux retrouve les trois points ! Sans victoire depuis le 6 septembre, les Girondins de Bordeaux ont retrouvé le chemin de la victoire dans la poule A de National 2 . Victorieux 3-0 sur la pelouse de Poitiers , les Bordelais ont pu compter sur un doublé de Luderic
