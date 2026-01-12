Harmattan AI s'allie à Dassault Aviation et devient la première licorne française du secteur de la défense

Emmanuel Macron a salué une avancée pour l'autonomie stratégique de la France.

Un Rafale de Dassault Aviation. (illustration) ( AFP / GIUSEPPE CACACE )

La start-up française de défense Harmattan AI s'est hissé jusqu'au statut de licorne -une première dans le secteur de la défense français- après avoir levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Dassault Aviation, a annoncé lundi 12 janvier le fabricant du Rafale. Objectif : accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de combat aérien.

"C'est une excellente nouvelle pour notre autonomie stratégique, pour la supériorité technologique de nos armées en matière de drones de défense activés par l'IA ", s'est félicité sur X Emmanuel Macron.

Pour Harmattan AI, cette nouvelle levée de fonds "lui offre le statut de nouvelle licorne française !", a souligné le président. Elle porte la capitalisation de la start-up fondée en 2024 à 1,4 milliard de dollars, selon les informations publiées sur LinkedIn du cofondateur et PDG de Harmattan AI Mouad M'Ghari. "La confiance de Dassault Aviation accélère notre mission : fournir une IA souveraine et évolutive aux forces alliées ", a déclaré Mouad M'Ghari cité dans le communiqué.

Expansion mondiale

Harmattan AI, déjà sélectionnée pour plusieurs programmes des ministères de la Défense français et britannique et forte de plusieurs milliers de systèmes robotiques autonomes livrés, connaît désormais une expansion mondiale, portée la croissance rapide de la demande pour ces technologies de défense. En 2025, elle a notamment signer des contrats avec la Direction générale de l'armement française pour 1.000 appareils et l'armée britannique pour 3.000 appareils, a rappelé Les Échos.

"En unissant nos forces à une entreprise innovante et agile, nous renforçons notre capacité à fournir les solutions avancées requises par nos forces armées dans les décennies à venir", a déclaré Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, cité dans le communiqué. Dassault Aviation apportera son expertise dans l'architecture des systèmes militaires complexes et son soutien au développement commercial international de Harmattan AI.

Cette start-up conçoit et industrialise des logiciels d'autonomie et de systèmes de mission à grande échelle déjà déployés auprès de plusieurs partenaires de l'OTAN et de pays alliés.

De son côté, Dassault Aviation a livré plus de 10.000 avions militaires et civils à plus de 90 pays depuis un siècle, notamment des avions de combat Rafale et des jets haut de gamme Falcon. Le groupe français produit aussi des drones militaires et des systèmes spatiaux.

En 2024, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation qui emploie 14.600 personnes a atteint 6,2 milliards d’euros.