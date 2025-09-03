Harit, Maupay et Garcia écartés du groupe de l'OM en Ligue des champions
Le Maupay’t show ne sera pas.
L’OM a communiqué à l’UEFA sa liste de joueurs inscrits pour disputer la Ligue des champions. Cinq joueurs du groupe pro sont privés de grandes oreilles et de matchs contre le Real Madrid, l’Ajax Amsterdam et les autres. Il s’agit de Ruben Blanco, Ulisses Garcia Amine Harit, Pol Lirola et Neal Maupay. Robinio Vaz y figure, tout comme Bilal Nadir. 25 joueurs peuvent être inscrits par l’UEFA.…
