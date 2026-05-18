Hantavirus-Le navire MV Hondius est arrivé au port de Rotterdam pour y être désinfecté

(Actualisé avec détails)

par Charlotte Van Campenhout

Le navire de croisière MV Hondius, théâtre d'une épidémie d'hantavirus, est arrivé lundi dans le port de Rotterdam avec 25 membres d'équipage et deux soignants restés à bord après l'évacuation d'une partie des passagers aux îles Canaries, pour y être désinfecté.

Ce navire, paquebot de luxe battant pavillon néerlandais, transportait environ 150 passagers et membres d'équipage originaires de 23 pays lorsqu'un foyer d'hantavirus s'est déclaré et a été signalé pour la première fois, le 2 mai, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

A ce jour, trois passagers sont morts, un couple de Néerlandais et une Allemande. Le corps de cette dernière est arrivé à Rotterdam à bord du MV Hondius lundi, pour y être incinéré.

Des mesures de quarantaine ont été mises en place pour une partie de l'équipage non néerlandais à bord du MV Hondius, ont déclaré les autorités locales.

L'Institut national néerlandais pour la santé publique et l'environnement (RIVM) a indiqué qu'aucune des personnes débarquant du bateau ne présentait de symptômes.

"À leur arrivée à Rotterdam, ces personnes débarquent de manière progressive et contrôlée", a-t-il précisé.

Toutes les personnes exposées sont sous surveillance et en quarantaine, a indiqué Tjalling Leenstra, directeur du centre néerlandais de coordination pour la lutte contre les maladies transmissibles au RIVM.

L'hantavirus est principalement transmis par les rongeurs, mais peut se transmettre d'une personne à l'autre dans de rares cas, à la suite d'un contact étroit et prolongé. Il n'existe pas de traitement spécifique contre cette infection.

DÉSINFECTION MÉTICULEUSE

Le navire, exploité par Oceanwide Expeditions, s'était retrouvé bloqué au large du Cap-Vert, sa destination finale initiale, au début du mois, en raison du foyer d'hantavirus.

L'OMS et l'Union européenne (UE) avaient alors demandé à l'Espagne de gérer l'évacuation des passagers, qui ont débarqué pour une partie aux îles Canaries. Le navire a ensuite pris la mer en direction de Rotterdam avec un équipage réduit et deux membres du personnel médical.

Les membres d'équipage, les passagers ayant déjà quitté le navire et les personnes ayant été en contact avec eux ont été placés en quarantaine dans plusieurs pays à travers le monde.

L'OMS a révisé vendredi son décompte des cas positifs, le ramenant de 11 à 10 après qu'un Américain s'est révélé négatif. A la date du 15 mai, l'OMS comptabilisait 10 cas – huit confirmés et deux probables –, dont les trois décès.

Le gouvernement de Colombie-Britannique a déclaré samedi qu'un Canadien, passager du MV Hondius, a également été testé positif au hantavirus. L'OMS a dit dimanche attendre une actualisation officielle du décompte. Si le cas était avéré, le nombre de personnes affectées passerait à 11.

Le nettoyage du MV Hondius par une entreprise spécialisée pourrait prendre jusqu'à une semaine, a indiqué le RIVM.

"(Les employés de l'entreprise) portent des vêtements de protection et nettoient toutes les surfaces du navire, y compris les systèmes de ventilation, et chaque pièce est évaluée individuellement", a déclaré Coen Berends, porte-parole du RIVM.

Il a précisé que les cabines des personnes testées positives seraient considérées comme des zones à haut risque.

(Avec la contribution de Bart Meijer, version française Claude Chendjou et Etienne Breban, édité par Sophie Louet et Blandine Hénault)