Hantavirus: évacuation en cours de trois cas suspects à bord du bateau, un autre malade traité à Zürich

Un bateau-ambulance transportant des membres d'équipage en combinaisons de protection retourne au port de Praia, après une visite à bord du bateau de croisière MV Hondius, au mouillage au large du port, le 5 mai 2026 au Cap-Vert ( AFP / - )

L'évacuation de trois cas suspects à bord du bateau de croisière MV Hondius, foyer d'hantavirus, était "en cours" mercredi matin au large du Cap-Vert, a annoncé à l'AFP l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le navire y est toujours immobilisé en attendant de mettre le cap vers Tenerife, l'une des îles de l'archipel des Canaries, où il doit accoster dans les prochains jours, selon les autorités espagnoles.

Trois personnes, - un couple de Néerlandais et une Allemande qui -ont voyagé à bord du MV Hondius - sont mortes depuis le début de la croisière, selon l'OMS. Une personne est hospitalisée à Johannesburg, une autre à Zürich et trois cas suspects sont donc en cours d'évacuation. Le navire reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert, au large de la côte ouest africaine.

La souche d'hantavirus détectée sur un des passagers de la croisière évacué en Afrique du Sud, est celle des Andes transmissible entre humains, a déclaré mercredi le ministre sud-africain de la Santé. L'hôpital universitaire de Genève a confirmé avoir identifié cette souche.

Un autre passager du navire, dont le cas n'avait encore pas été évoqué jusqu'ici, est hospitalisé à Zürich pour une infection au hantavirus, a annoncé mercredi le ministère suisse de la Santé. "Cet homme et son épouse revenaient d'un voyage en Amérique du Sud fin avril", a-t-il précisé.

Battant pavillon néerlandais, le MV Hondius mouille depuis dimanche près du port de Praia, la capitale cap-verdienne, avec 88 passagers et 59 membres d'équipage de 23 nationalités.

Deux membres d'équipage malades et une personne cas contact doivent être débarqués au port de la capitale Praia avant d'être conduits par ambulance à l'aéroport proche de la ville d'où ils seront évacués par avion, selon l'OMS.

Selon Ann Lindstrand, représentante de l'OMS au Cap-Vert, l'évacuation était "en cours" mercredi matin. "Tous trois sont dans un état stable et l'un d'eux est asymptomatique", a-t-elle précisé. L'OMS avait indiqué que les deux membres d'équipage étaient de nationalité britannique et néerlandaise.

Des ambulances et un bateau médical étaient positionnés dans le port de Praia mercredi matin, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des personnes vêtues de tenues de protection médicale se sont rendues en vedette près du MV Hondius mardi soir, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une infection à hantavirus peut provoquer un syndrome respiratoire aigu.

- Direction les îles Canaries -

Juste après ces premières évacuations, le MV Hondius prendra la direction des îles Canaries, où il arrivera d'ici "3 à 4 jours", a annoncé tard mardi soir le ministère espagnol de la Santé. Son port d'arrivée sera Tenerife, d'après la télévision publique espagnole (RTVE), citant des sources au sein du ministère espagnol de la Santé.

Le président régional des Canaries, Fernando Clavijo, a toutefois de nouveau affiché mercredi matin son opposition à toute évacuation de malades sur le sol de l'archipel, déplorant "l'absence totale d'informations" de la part du gouvernement central à Madrid.

Un bateau-ambulance, transportant des membres d'équipage en combinaisons de protection, retourne au port de Praia, après une visite au paquebot MV Hondius, stationné au large, le 5 mai 2026 au Cap-Vert ( AFP / - )

"Une fois sur place, l'équipage et les passagers seront dûment examinés, pris en charge et transférés vers leurs pays respectifs", a poursuivi le ministère espagnol de la Santé.

Le croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions, qui a indiqué qu'"aucun nouveau cas symptomatique" n'avait été identifié à bord, a annoncé que les deux malades, "nécessitant actuellement des soins médicaux d'urgence" ainsi que "la personne proche du passager décédé le 2 mai", seront évacués vers les Pays-Bas à une date non précisée.

- Chaîne de contamination à remonter -

A ce stade, l'OMS suppose qu'un ou plusieurs premiers cas "ont été infectés en dehors du navire" par le virus et qu'il y a eu ensuite "une transmission interhumaine", a déclaré Maria Van Kerkhove, qui dirige le département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS.

Carte montrant le trajet du bateau de croisière MV Hondius, suspecté d'être un foyer d'hantavirus, entre Ushuaia (Argentine) et le Cap-Vert ( AFP / Jean-Philippe CHOGNOT )

Toutefois, a-t-elle précisé, il faut que des individus soient vraiment très proches pour se contaminer. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19".

Après la contamination d'un Britannique, l'organisation a confirmé lundi celle d'une passagère néerlandaise de 69 ans, décédée le 26 avril.

L'OMS a précisé que des recherches avaient été lancées pour "retrouver les passagers" du vol Sainte-Hélène/Johannesburg emprunté par cette Néerlandaise.

Un bateau-ambulance transportant des membres d'équipage en combinaisons de protection, s'approche du bateau de croisière MV Hondius, au mouillage au large du port de Praia, le 5 mai 2026 au Cap-Vert ( AFP / - )

Selon l'autorité sanitaire de la province argentine de la Terre de Feu, dont Ushuaïa est la capitale, le MV Hondius avait fait l'objet des contrôles de rigueur avant son départ de cette ville. Elle a également jugé "très improbable" que la maladie ait été contractée localement.