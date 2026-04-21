Hansi Flick veut vraiment prolonger avec le FC Barcelone

Le forcing l’année. Bien qu’éliminé de la Ligue des champions, le FC Barcelone domine néanmoins son championnat et pourrait être sacré champion d’ici quelques journées . Malgré l’échec en C1, Hansi Flick est très clair concernant son avenir : « Mon objectif est de renouveler mon contrat. Ce sera la dernière étape de ma carrière », affirme l’entraîneur en conférence de presse.

Un contrat pour 2028 ?

Arrivé en 2024 à la tête des Blaugranas , l’Allemand a réussi à remettre petit à petit le club sur les rails d’un prétendant au titre de champion d’Europe. Même si sur les trois dernières saisons, Barcelone a buté successivement sur le PSG, l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid. …

AR pour SOFOOT.com