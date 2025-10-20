 Aller au contenu principal
Hansi Flick tente d’expliquer son coup de sang contre Gérone
20/10/2025

Chez les Flick, on appelle ça une bavure.

Ce samedi, le Barça a su se remettre la tête à l’endroit en s’imposant face a Gérone (2-1), après deux revers subis avant la trêve internationale. Les Catalans ont pu compter sur un pion tardif de Ronald Araújo (93 e ), ayant rendu fou de joie Hansi Flick, expulsé seulement deux minutes auparavant par l’arbitre Jesùs Gil Manzano, pour une contestation jugée trop virulente.

