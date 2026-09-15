Hansi Flick a son chouchou pour le Ballon d'or

Hansi la famille. Alors qu’il faisait honnêtement son travail (à savoir une conférence de presse d’avant match, en amont d’un Barça-Racing Santander), Monsieur Flick a été dérangé par une question tournant autour du Ballon d’or. Le coach allemand a alors fait simplement son travail : donner de la force à son jeune joueur, Lamine Yama l. Surprenant.

« Ce que j’aime, c’est qu’il montre aussi cette confiance sur le terrain. Nous aimons tous le voir jouer de cette façon, quand il va dribbler un, deux ou trois joueurs, tout le stade fait ‘wow!’. C’est Lamine. C’est incroyable d’avoir un joueur comme lui » a déroulé le technicien avant d’exhiber les exploits de son bambin : « Il dit qu’il mérite de gagner le Ballon d’or, et je pense aussi qu’il le mérite. Il a gagné deux titres avec nous et la Coupe du monde avec l’Espagne, donc pourquoi pas?». …

MB pour SOFOOT.com