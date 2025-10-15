Hans Hateboer devrait être prêté à Lyon
Histoire d’assurer ses arrières ?
Selon les informations de L’Équipe , l’Olympique lyonnais et le Stade rennais se seraient mis d’accord pour le prêt gratuit du défenseur Hans Hateboer. Le club rhodanien prendrait en charge l’intégralité du salaire du Néerlandais de 31 ans, qui n’est apparu que 21 minutes cette saison et n’a disputé en tout que 29 rencontres avec le SRFC sans jamais convaincre. L’ancien défenseur de l’Atalanta est polyvalent puisqu’il peut…
