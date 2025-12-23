Hannibal Mejbri explique son choix de représenter la Tunisie
Le choix du cœur
À 22 ans, Hannibal Mejbri est déjà l’un des piliers de la Tunisie , qui affronte ce mardi l’Ouganda pour son entrée en lice dans la CAN 2025. Milieu de terrain de Burnley après avoir quitté Manchester United, le natif d’Ivry-sur-Seine a choisi tôt de représenter la Tunisie .…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
