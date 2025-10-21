Hannibal Mejbri accusé d'avoir craché sur un supporter de Leeds
Son idole devait être Luis Suárez.
La Fédération anglaise de football a ouvert une enquête concernant le Tunisien Hannibal Mejbri , selon le Daily Mail . Le milieu de Burnley aurait craché en direction des supporters de Leeds , lors de la victoire des Clarets (2-0) samedi dernier à Turf Moor. …
KM pour SOFOOT.com
